En Australia: Un cocodrilo se come un perro frente a su dueño, VIDEO

En una insólita grabación, en un momento los perros jugaban en infestadas de cocodrilos, y de la nada aparece un gigantesco ejemplar de esa raza y se traga en un solo bocado a uno de los perros.

El Centro de Conocimiento Indígena Aurukun compartió este miércoles unas impactantes imágenes que alertan del peligro que suponen los cocodrilos en ciertas partes de Australia, en este caso concreto en las orillas del río Watson, en el cabo York, estado de Queensland.

En el video se puede ver a tres perros chapoteando en el agua cuando de repente aparece un cocodrilo de agua salada —el reptil vivo más grande del mundo—, atrapa a uno de ellos y vuelve a desaparecer bajo la superficie. Las otras dos mascotas saltan y ladran mientras el dueño desesperado grita que salgan del agua y lamenta la pérdida de su perro Benny.

«Esta es una advertencia para aquellos de ustedes que se aventuran a acercarse a la orilla del río, especialmente durante la marea alta, que es cuando los cocodrilos parecen estar más camuflados», escribió el centro en su cuenta de Facebook.

