En Bélgica: Anciana de 90 años muere al ceder respirador para ayudar a pacientes jóvenes. En Bélgica una anciana llamada Sazanne Hoylaerts de 90 años falleció a causa del Covid-19 tras ceder su respirador artificial para que lo usara una persona más joven.

La mujer fue llevada a la consulta a mediados de marzo, al experimentar pérdida de apetito, más tarde empezó a presentar otros síntomas, finalmente fue diagnosticada con coronavirus.

Decidieron que la mujer necesitaba respirador, sin embargo, esta se negó, “no quiero usar respiración artificial. Déjenla para los pacientes más jóvenes. Ya he tenido una buena vida”, manifestó la anciana a los doctores.

La mujer falleció el 22 de marzo, dos días después de haber sido ingresada al hospital.

La hija de la mujer, Judith, destacó que no sabe cómo su madre se contagió, pues vivía sola y tomaba muy enserio el aislamiento.

