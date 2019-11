LA PAZ, BOLIVIA.- En una reunión realizada en el palacio de gobierno la presidenta encargada a la senadora Jeanine Añez Chavez, recibió el apoyo del Comando policial y del Alto Mando Militar quienes se apersonaron para reconocerla cómo presidenta encargada quién tendrá el deber de convocar nuevas elecciones presidenciales.

