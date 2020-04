En Brasil: Casi 500 muertos y más de 10.000 infectados por Coronavirus COVID-19

El Ministerio de Salud de Brasil ha anunciado este sábado que la cifra de víctimas fatales por covid-19 ha llegado a 432, mientras el número de casos confirmados ha subido a 10.278. Actualmente, el país presenta una tasa de letalidad a causa de la pandemia del 4,2 %.

En las últimas 24 horas han fallecido 73 personas y se han reportado 1.222 nuevos casos. Según las autoridades, el país suramericano todavía mantiene una tendencia baja de contagios en comparación con la curva del nuevo coronavirus registrada en otras naciones.

Asimismo, el Gobierno informó de la adquisición de 15.000 respiradores mecánicos, valorados en 13.000 dólares cada uno. Se prevé que los equipos lleguen al país hasta fin de mes. No obstante, el Ministerio de Salud también señaló que se mantiene un diálogo con los productores nacionales de ventiladores para poder adquirirlos dentro de sus fronteras.

