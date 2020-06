En Brasil: Decomisaron 300 kilos de marihuana camuflada en ataúdes. El operativo se dio en la carretera de la ciudad de Jatai, estado de Goiás, cuando el vehículo funerario fue parado, el conductor señalo que los ataúdes estaban cerrados, sin embargo no tenían ninguna documentación que los acreditara como transporte de cadáveres. La policía de Brasil descubrió un cargamento con 300 kilos de marihuana dentro de dos ataúdes donde supuestamente iban victimas de coronavirus.

Los efectivos policiales decidieron abrirlos y así descubrieron la droga. «Lo curioso es que el conductor narró que eran dos cuerpos en ataúdes y estaban aislados por ser víctimas de Covid-19.

Los policías decidieron abrirlos y se encontraron con esa gran cantidad de droga. Fue una ocurrencia extraña», expresó el teniente coronel Sérgio Marques Duarte.

El conductor fue llevado a una dependencia de la policía donde quedo detenido y acusado de tráfico de drogas. Podría recibir una condena de 15 años.

En Brasil: Decomisaron 300 kilos de marihuana camuflada en ataúdes was last modified: by

En : Insólito