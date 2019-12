En Brasil: Detuvieron un hombre hacerse pasar por su madre.

Un hombre en Porto Velho, Brasil, se disfrazó de su madre de 60 años para tomar su lugar en la prueba de manejo, ya que está en reiteradas ocasiones la había reprobado. Pero con lo que no contó Héctor Schiave de 43 años, era que lo descubrirían.

Aline Mendonca, quien supervisaría a la “supuesta mujer”, se percató que era un varón, aunque reconoció que su maquillaje estaba bien hecho. Al pedir que se identificara quedó clara la sospecha de la mujer, que al instante llamo a la policía.

En Brasil: Detuvieron un hombre por hacerse pasar por su madre was last modified: by

En : Insólito