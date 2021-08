Después de Contraer la peligrosísima amoeba, fue ingresado de emergencia en un hospital para luego morir. El chico perdió la vida después de permanecer varios días conectado a soporte vital debido a la severa inflamación cerebral que padecía, causada por el microorganismo ‘Naegleria fowleri‘.

En Estados Unidos, David Pruitt, un pequeño de 7 años, perdió la vida en un hospital de la ciudad de Sacramento, en California, después de contraer una extraña y mortífera ameba ‘comecerebros’ mientras nadaba en un lago en el norte del estado,.

De acuerdo a la tía del menor, Crystal Hayley, después de que la salud de David decayera, este fue traslado vía aérea desde un hospital del condado de Tehama, su lugar de residencia, hasta un nosocomio en la capital californiana, en donde fue diagnosticado con meningoencefalitis amebiana primaria, una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y que es causada por la ameba ‘Naegleria fowleri’, que se sospecha contrajo mientras nadaba en un lago cercano a su hogar.

Tras permanecer varios días conectado a soporte vital por la severa inflamación cerebral que sufría a causa de la infección, el chico finalmente murió el 7 de agosto en el Centro Médico de la Universidad de California Davis, señaló Hayley en la colecta virtual de fondos que organizó para cubrir los gastos funerarios de David.

ATENCIÓN!, No nade en lagos con aguas estancadas en EEUU, esta amoeba se encuentra en este tipo de aguas y no existe ni tratamiento ni cura.

En California, EEUU: Un niño nada en un lago, contrae la ameba «comecerebros» y muere was last modified: by

