ATROZ! En Caracas, Asesinan a un comerciante por $1 dólar

EN CARACAS, Mata a un comerciante por $1 dólar

Tras sostener una acalorada discusión por no querer recibir un dólar en mal estado, un comerciante de 43 años recibió una mortal puñalada en el pecho en el bulevar de Catia, en Caracas.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Sosa. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas están en la búsqueda exhaustiva de la persona que asesinó a sangre fría al comerciante.

Según el comunicado policial Sosa, quien vendía combos de chocolates por un dólar en el bulevar, concretó una venta pero el billete que le había dado el cliente estaba en mal estado. Luego de recriminarle al comprador, se fueron a las manos.

Luego de la pelea, el cliente se fue del bulevar y el comerciante de 43 años continuó con su trabajo. Sin embargo, el sujeto regresó y con un arma blanca, le propinó una puñalada en el pecho.

La hermana del hoy occiso explicó que se trasladaron a varios centros asistenciales de la zona para que atendieran la herida del su familiar. Juan Carlos Sosa ingresó al Hospital General Dr. José Gregorio Hernández, en Los Magallanes, sin signos vitales.

El CICPC continúan las investigaciones sobre este caso. Hasta los momentos, se desconoce la identidad del victimario.

