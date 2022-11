En Caracas, Congreso Iberoamericano Sobre Digitalización y BIM para Construcción Sostenible

Congreso Iberoamericano Sobre Digitalización y BIM para Construcción Sostenible

El presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Ing. Enzo Betancourt anunció que el próximo 3 de diciembre se realizará en Caracas el Congreso “Hablemos BIM Iberoamérica: Normalización BIM y Digitalización. Estado del Arte Mundial”, que se realizará en modalidad virtual.

En tal sentido, destacó que “el CIV con el apoyo tecnológico y logístico de sectores empresariales y educativos en el área de la Metodología Building Information Modeling (BIM), (Modelado de la Información de la Construcción) está invitando a este importante evento que se realizará en modalidad virtual”.

En sus declaraciones expresó luego lo siguiente: “La invitación corresponde a la cuarta edición del evento “Hablemos BIM”, cuya temática en esta oportunidad versará principalmente sobre las experiencias de adopción de la metodología BIM en los países de habla hispana, así como la necesidad de lograr una pronta implementación de dicha metodología en Venezuela.

Este ciclo de conferencias, que inició en 2019 con la primera edición de “Hablemos BIM”, busca ser una vía para presentar aportes en la implementación de BIM en los sectores de Arquitectura, Ingeniería, Construcción, Operación y Mantenimiento (AECO) en Venezuela e Iberoamérica.

Asimismo, forma parte de una serie de iniciativas emprendidas por el CIV hacia la modernización de la gestión pública del Estado, centrándose en la digitalización de la misma y sus diversas actividades conexas, tomando en cuenta que el eje principal para la digitalización de estos sectores se soporta en esta metodología. Estos esfuerzos persiguen adecuar los sectores antes mencionados a una nueva realidad mundial, en la cual la metodología BIM ya ha sido adoptada hace varios lustros y constituye el presente profesional de muchos países que hoy en día aventajan a Venezuela en esta materia.

Aporte del BIM a la construcción en Venezuela

Building Information Modeling (BIM) o “Modelado de la Información de la Construcción”, es una metodología de trabajo colaborativa para concebir y gestionar proyectos de construcción. Presenta además importantes ventajas como la transparencia en la administración en los recursos, el poder “ver” la obra antes que sea construida a través de una maqueta digital, la mejora de servicios públicos y que el proyecto pueda incursionar en las Ciudades Inteligentes y Sostenibles (CIS).

La metodología BIM genera capacidades para afrontar la demanda de servicios y obras que demanda Venezuela e Iberoamérica en el camino al desarrollo y a la satisfacción de necesidades. No solo representa un estándar que llega a ser obligatorio en algunos países, sino también una oportunidad para digitalizar la gestión de los entes nacionales, regionales y privados.

Las consecuencias de la digitalización se han reflejado en casi todas las actividades cotidianas e industriales; particularmente, para poder cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de La Organización de Naciones Unidas con el medio ambiente. Esto puede lograrse mediante la optimización del uso de recursos y la amplia aplicación de la industrialización de la construcción, en aras de satisfacer la gran demanda de infraestructura y servicios de los más de 8.000 millones de habitantes alcanzados en nuestro planeta y que se estima que continuará creciendo hasta superar los 10.000 millones a mediano plazo.

“Hablemos BIM Iberoamérica” también responde a los esfuerzos en conjunto del CIV y profesionales nacionales con asistencia internacional, para la digitalización en el sector AECO de la infraestructura pública y privada en Venezuela. Uno de los avances en este sentido es el Proyecto del Levantamiento del Patrimonio del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Este proyecto mostrado en diferentes escenarios en España e Italia, así como presentado en el Congreso Iberoamericano, significa un logro de la aplicación de BIM en todas sus fases en el país”.