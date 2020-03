El Ministro Nestor Reverol anunció en su cuenta twitter la detención de varios sujetos que habían ocultado en un galpón alrededor de 150 mil mascarillas o tapabocas usados para prevenir el COVID-19.

Sus declaraciones al respecto fueron:

¡GUERRA CONTRA LOS ACAPARADORES Y LA USURA! Capturadas 5 personas por el acaparamiento de 150 mil mascarillas (tapabocas) utilizadas para la prevención del #Covid19, en un procedimiento realizado por la #PNB en un galpón ubicado en la avenida principal de Antímano en #Caracas.

En Antímano, Caracas: Detenidos varios sujetos por acaparar 150mil mascarillas was last modified: by

En : Gobierno