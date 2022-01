En Caracas, Joven muere al lanzarse del último piso de C.C. Sambil.

Reseñan medios locales, luego que el periodista Román Camacho informara en su cuenta Twitter sobre una persona que se lanzó desde el último piso en el centro comercial Sambil en Caracas, la policía municipal de Chacao informó que el joven de 15 años fue trasladado al Hospital Domingo Luciani de El Llanito donde fue atendido por el personal de guardia y falleció al poco tiempo de su ingreso.

La identidad del adolescente no ha sido revelada por el cuerpo de seguridad, quienes se encuentran investigando el lamentable hecho ocurrido la tarde este lunes 3 de enero.

En Caracas, Joven muere al lanzarse del último piso de C.C. Sambil was last modified: by

En: Noticias Nacionales