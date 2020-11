En Caracas: Matan a 2 hombres y los lanzan por un bajante de basura

La tarde de este lunes 2 Noviembre de 2020, funcionarios policiales reportaron el hallazgo de dos cadáveres en la entrada del túnel de El Paraíso, Caracas.

Los cuerpos de los dos hombres aparentemente fueron arrojados por un bajante de basura desde la parte alta de la Cota 905.

La periodista Lysaura Fuentes señaló en twitter que las víctimas eran de tez morena y de aproximadamente entre 25 a 30 años, presentaban múltiples disparos.

Se presume que fueron asesinados por bandas criminales de la zona de El Paraíso. Al parecer fueron lanzados por un bajante de basura desde la Cota 905, tuiteó.

