En Chicago, Policías Blancos masacran a un niño Latino de 13 años, VIDEO

En Chicago, Policías masacran a un niño latino de 13 años. El niño ya había acatado la orden de alto y levantado las manos, al parecer corrió por un callejón por miedo a que la policía lo confundiera con un delincuente, ya que «en EEUU los polícias blancos disparan a afroamericanos y latinos y luego preguntan», de acuerdo a declaraciones de familiares de decenas de miles de víctimas que han fallecido a manos de «agentes del orden» que visten su uniforme con prejuicios raciales.

El otro caso muy sonado recientemente es el de una mujer policía, casualmente «blanca», disparó su arma de fuego cuando debió hacerlo con la pistola de electricidad mejor conocida cómo Taser, dejando a la víctima sin vida en el acto.

La policía de Chicago publicó imágenes del momento en que uno de sus agentes disparó contra un adolescente de 13 años en un callejón, causándole la muerte.

El joven era Adam Toledo, de origen latino, quien falleció el pasado 29 de marzo.

El video revelado este jueves muestra al policía gritando antes de disparar al menor en el pecho mientras este tenía los brazos en alto.

El adolescente, según la filmación, parece no sostener un arma en el momento en que recibió el disparo, aunque la grabación también se muestra a agentes encontrando una pistola cerca del lugar donde se produjo el incidente.

Un policía de Chicago (EE.UU.) persiguió, disparó y mató a Adam Toledo, un joven de 13 años que tenía las manos en alto justo después de arrojar el arma de fuego que llevaba encima. pic.twitter.com/KqdgeYvH0u — RT en Español (@ActualidadRT) April 16, 2021

