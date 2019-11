SANTIAGO DE CHILE.- Una mujer de nacionalidad venezolana murió el pasado fin de semana tras ser arrojada de un piso 14. En el hecho habría participado su pareja, que es natural de Ecuador.

Se trataba de Jolimar del Carmen Puche Morales, quien se desempeñaba como anestesióloga. Del hecho señalan al ecuatoriano Edwar Zúñiga Guzmán, con quien tenía una relación, informa el portal Su Noticiero.

Los hechos se registraron en Chile, no obstante no especifican en qué ciudad ocurrieron.

Trascendió que el individuo huyó de Chile luego de presuntamente cometer el feminicidio.

En Chile: Anestesióloga venezolana fue lanzada de un piso 14 por su pareja Ecuatoriano was last modified: by

En : Noticias Internacionales