En China; El Coronavirus ya es más mortífero que el SARS

El brote de coronavirus 2019-nCoV ha acabado con más vidas en China que el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés) que afectó a ese país entre 2002 y 2003.

Esas cifras indican que esta nueva epidemia ha provocado 362 muertes —361 en China y una en Filipinas— y ha infectado a más de 17.200 personas en el momento en que se redactó este texto, mientras que el SARS se cobró la vida de 349 víctimas.

Aunque 475 personas se han recuperado del contagio por 2019-nCoV, la OMS anunció que esta enfermedad representa «una emergencia de salud pública de preocupación internacional» el 30 de enero.

La revista The Lancet publicó un estudio que describe el curso de la enfermedad en 99 infectados de Wuhan (Hubei, China) —la ciudad donde comenzó el brote en diciembre de 2019— y destacó que la mitad de los damnificados trabajaron o visitaron el mercado donde comenzó la propagación.

En la mayoría de los casos, la enfermedad provocó tos, fiebre e insuficiencia pulmonar, mientras que tres cuartos de los afectados desarrollaron una neumonía bilateral. Además, los médicos confirmaron que el 2019-nCoV afecta principalmente a los ancianos y a quienes padecen enfermedades concomitantes.

