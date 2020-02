VIDEO! En China siguen muriendo pacientes por el coronavirus y se acaban las bolsas para cadáveres

En un video divulgado por al parecer un personal de enfermería que quiso mostrar la realidad de la situación en Wuhan, se puede apreciar cómo acumulan pacientes muertos en bolsas, mientras que las autoridades solo reconocen alrededor de 7700 pacientes confirmados.

#1Feb Vean #Venezuela

Horrible 😱 En un hospital en #Wuhan #China en pocos minutos fueron retiradas 8 personas fallecidas x el #coronavirus.

La cifra real de muertes es mucho más q el informe oficial.Esto es terrorífico😭#WuhanCoronavirus#coronavirus

