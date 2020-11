En China: Un Hombre ofreció en venta a su hijo en Internet por 24mil dólares

En China: Un Hombre ofreció en venta a su hijo en Internet por 24 mil dólares.

Un hombre vendió a su hijo recién nacido en China tras perder su trabajo durante la pandemia. Aparentemente, la familia recibió 163.000 yuanes (más de 24.000 dólares) a cambio del niño, informa Daily Mail citando medios locales.

Según el reporte, el padre del niño se encontraba en medio de una presión financiera «inmensa» debido al desempleo y persuadió a su esposa para vender al bebé, de tan solo 40 días, con el fin de continuar pagando la hipoteca de la casa y las cuotas del automóvil.

Sin embargo, la mujer que compró al niño, identificada con el apellido Xu, llamó la atención de las autoridades cuando viajaba en un tren junto al bebé el 30 de octubre, desde la provincia de Sichuan —donde viven los padres biológicos del menor— hacia su domicilio en la provincia de Anhui, informó Actualidad RT.

Las investigaciones continúan.

Inicialmente, en el interrogatorio, Xu aseguró que adoptó al bebé, pero poco después admitió que había pagado dinero a cambio del niño, lo que desencadenó las investigaciones.

De momento, los progenitores del menor y la mujer que lo compró fueron arrestados bajo sospecha de trata de personas.

Entre otros detalles, se conoció que la compradora entregó un collar y un brazalete de oro además del dinero, como parte del acuerdo económico con la familia.

La ley del país asiático establece que cualquier persona que sea declarada culpable de tráfico y venta de niños puede ser encarcelada de cinco a diez años. No obstante, las penas también pueden alcanzar la cadena perpetua e incluso la pena de muerte.

En : Insólito