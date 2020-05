En Colombia: Casi 6 millones de desempleados en menos de un mes por la Pandemia

Casi 6 millones de desempleados en menos de un mes por la Pandemia del coronavirus en En Colombia.El desempleo urbano en Colombia trepó en abril al 23,5%, la mayor tasa desde 2001, a causa de la parálisis económica que trajo la pandemia, informó este viernes 29 de mayo el estatal Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La desocupación duplicó el índice del mismo periodo de 2019 (11,1%) y superó el del mes pasado (13,4%).

El desempleo en las trece grandes urbes y áreas metropolitanas, donde se concentra el mayor número de puestos laborales, sirve de referencia para el mercado.

Es el peor resultado “desde enero de 2001” tanto a nivel urbano como nacional (19,8%), indicó a la AFP el servicio de prensa del organismo.

