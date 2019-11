En Colombia: Crean SmartAssets, una plataforma Cloud para el manejo de activos fijos

Llega a América Latina la primera plataforma Cloud para inventario, administración y mantenimiento de activos fijos

SmartAssets ayuda a las empresas a optimizar sus procesos y ahorrar hasta el 80% de sus recursos y control de sus activos productivos.

Bogotá, noviembre de 2019. SmartAssets es la primera plataforma Cloud en Latinoamérica que presta servicios de computación en la nube bajo la modalidad de Software como servicio para inventario, auditoria, administración y mantenimiento de activos fijos. Este novedoso sistema está cambiando la forma en que empresas de diferentes sectores como el médico, laboratorios, hidrocarburos, educativo, financiero y hotelero, gestionan la información financiera y administrativa de sus activos fijos.

“La transformación digital llegó a Latinoamérica. Se acabaron las grandes inversiones para administrar los activos fijos de una organización, SmartAssets ofrece información en tiempo real, trazabilidad total, hoja de vida por activo, sede y responsable. Se optimizan los procesos, ahorrando hasta el 80% de sus recursos en el manejo y control de los activos fijos”, declaró Juan Pablo Lozano, Cofundador y CEO SmartAssets.

La plataforma en la nube combina un aplicativo web y uno móvil que se descarga en los dispositivos móviles que los empleados de la organización ya posean. Generando control en todo momento y permitiendo conocer cambios históricos con nivel de detalle que se desee.

“Las organizaciones invierten mucho en armar inventarios gigantes. Una vez acabado el proceso de actualización, al día siguiente todo cambia, pues los activos fijos sufren cambios y eventos constantemente. Entonces es casi imposible que la información se mantenga actualizada desde la dinámica tradicional. Por eso, SmartAssets ayuda a las empresas a simplificar la gestión de sus activos fijos, para que, desde el inventario, hasta su administración, puedan ser controlados de manera flexible, intuitiva y en tiempo real mes a mes y no por picos de confiabilidad en la información cada 3 años como en el proceso tradicional”, acotó Juan Pablo.

Luego de realizar varias implementaciones en la región, SmartAssets lanzará la versión 2.0 de la plataforma en el primer trimestre del 2020. Esta versión mejora la experiencia del usuario en todo sentido e incluye nuevos módulos y funcionalidades, como respuesta a las necesidades de sus clientes actuales.

Finalmente, agregó que “proyectamos crecer en 200% para el año 2020, cifra que hemos venido logrando en los últimos 3 años. Finalizó.

Actualmente la compañía tiene oficinas en Bogotá, Cali y cobertura en toda Colombia. Asimismo, presta sus servicios otros países latinoamericanos, como Chile, Perú, Bolivia, Guatemala y Costa Rica.

En : Tecnología