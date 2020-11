En concierto: Roimer Prado y Orlando Simancas se unen a Ronald Borjas y Mermelada Bunch.

para regalarnos un concierto único e irrepetible

Zulianos y talentosos de nacimiento, llevan hits de Vallenato por gran parte de los Estados Unidos con presentaciones copadas hasta febrero del 2021. Hoy estrenan su más reciente video junto a sus paisanos Ronald Borjas y Mermelada Bunch.

El cantante Roimer Prado y el acordeonista Orlando Simancas deciden unirse y rendirle tributo a los grandes del Vallenato, es por ello que sus dos videos homenajeando al Binomio de Oro superan dos millones de visitas y los convierten en los venezolanos con mayor auge en Estados Unidos en cuanto a presentaciones en vivo se refiere.

Hoy 19 de noviembre estrenan un video con formato de concierto íntimo para cantar los hits de la legendaria banda “Los Inquietos”, además tienen como invitados a los también artistas zulianos Ronald Borjas y a la agrupación Mermelada Bunch quienes interpretan parte de sus repertorios. Un clip bajo la lupa de Lud Camacho y con toda la energía que los caracteriza, siguen cada vez apoderándose más de la industria musical fuera de nuestras fronteras.

Roimer perteneció a varias agrupaciones de renombre como Bacanos, Los Aviadores y Los Adolescentes de Venezuela, entre otras, que a sus inicios en Cabimas lo impulsaron a no abandonar su pasión: la música. Ya establecido en Florida, USA; se reencuentra con Orlando Simancas, un excepcional músico zuliano que también salió de las filas de la agrupación Bacanos y que el acordeón lo ha llevado a recorrer varios países. Juntos hoy conforman este dúo potencial que ya ha sido visto por los grandes conocedores y productores de la música vallenata en el mundo, por lo que muy pronto estarán lanzando sus propios temas inéditos, algo que desde hace un año su público les pide.

Roimer y Orlando son el único dúo de venezolanos dedicados actualmente a la música vallenata con este nivel de producción y haciendo carrera en Estados Unidos donde se encuentran con una copada agenda de presentaciones por varias ciudades, teniendo conciertos confirmados hasta finales de febrero del 2021 y ya con miras de la grabación de su primer disco juntos de la mano de los reconocidos productores Lucho Ortega y Juan Camilo Escorcia. “Estamos emocionados por todo el apoyo que hemos recibido por parte de la comunidad venezolana y colombiana en este país que nos han abierto con tanto cariño. Seguiremos llevándoles música y espectáculos de calidad, como se lo merecen” expresaron los artistas zulianos que cada vez se afianzan más en el mercado internacional.

En concierto: Roimer Prado y Orlando Simancas se unen a Ronald Borjas y Mermelada Bunch was last modified: by

En : Notas de Prensa