En Connecticut, EEUU: Un muerto y varios heridos en tiroteo

Un hombre de 28 años murió en el tiroteo en el Majestic Lounge en el South End de Hartford, dijo el teniente de policía Paul Cicero. Otros dos hombres y dos mujeres resultaron heridos, dos de ellos en cirugía el domingo por la mañana y dos en condición estable, dijo. Ninguno de sus nombres fue lanzado.

Los agentes de policía habían sido estacionados fuera del club debido a problemas anteriores allí e informaron el tiroteo alrededor de la 1:30 a.m. Los agentes se apresuraron a entrar, pero se enfrentaron con una gran cantidad de personas que corrían hacia las salidas, dijo Cicero.

«Todo el mundo comenzó a salir para escapar del tiroteo», dijo. «Fue una especie de pandemonio».

Sin embargo, los oficiales pudieron brindar atención médica inmediata a las víctimas, dijo.

No había sospechosos bajo custodia. Las autoridades dijeron que había poca información para divulgar porque la investigación se encontraba en las primeras etapas.

El domingo se dejó un mensaje en busca de comentarios en un número de teléfono del club.

Las calles alrededor del club estuvieron cerradas durante horas durante la respuesta de emergencia y la investigación. Los funcionarios abandonaron la escena alrededor de las 7 a.m.

«No vamos a tener nada por bastante tiempo», dijo Cicero, respondiendo a una pregunta sobre cuándo se dará a conocer más información. «Esta es una investigación muy compleja».

