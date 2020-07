En Corea del Sur se ha desatado una nueva cepa de COVID-19 seis veces más contagiosa. Se presume que el origen de la nueva cepa sea Europa o EEUU, a estas alturas en casi todos los países hay infectados que han dado la vuelta al mundo.

El GISAID, iniciativa internacional para compartir secuencias del genoma de los virus operada por la Organización Mundial de Salud, clasifica la Covid-19 en seis cepas: S, V, L, G, GH y GR.

En China, donde se originó el nuevo coronavirus, prevalecieron las clados S y V.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur ha realizado el análisis de 526 muestras de genoma de los pacientes diagnosticadas con Covid-19. La variante, que pertenece al clado GH y que ha circulado en gran medida en países europeos y Estados Unidos, ha sido encontrada en 333 muestras (63,3 por ciento del total general), seguida de la cepa V, detectada en 127 muestras.

Esto implica que el virus podría haber llegado al país asiático a través de alguien que arribó de esas regiones en marzo y abril antes de que Seúl intensificara los controles a las personas que llegaban desde el extranjero.

«Según lo interpretamos, el virus que pertenece al clado de GH está circulando recientemente porque tuvimos muchas llegadas de Europa y EE.UU. en marzo y abril, y el virus importado ahora está impulsando las transmisiones comunitarias», explicó el director de KCDC, Jeong Eun-kyeong, en una sesión informativa.