En cuarentena varios legisladores de EEUU entre ellos uno que dió la mano a Trump. El coronavirus comienza a sentirse fuerte en Estados Unidos, tanto que varios legisladores se han puesto en cuarentena.

Varios miembros del Congreso, incluido el futuro secretario general de la Casa Blanca, han anunciado que se someterán a cuarentena autoimpuesta después de entrar en contacto con un individuo al que se le diagnosticó el nuevo coronavirus en la reciente Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

El representante de Carolina del Norte Mark Meadows, quien fue nombrado como secretario general de la Casa Blanca el viernes por la noche, anunció el lunes por la noche que se le hizo una prueba de coronavirus y que la prueba resultó negativa. Sin embargo, permanecerá en cuarentena hasta el miércoles, dijo Ben Williamson, jefe de gabinete de Meadows. Meadows aún no ha asumido su nuevo trabajo y no estaba programado para comenzar esta semana.

“El representante Meadows fue informado este fin de semana de que pudo haber estado en contacto con el asistente del CPAC que dio positivo por COVID-19, ahora hace 12 días. Por precaución, Meadows recibió pruebas que resultaron negativas”, dijo Williamson en una declaración. “Si bien no tiene síntomas, según las recomendaciones de precaución estándar de los médicos, permanecerá en casa hasta que finalice el período de 14 días este miércoles”.

Otros dos legisladores republicanos anunciaron más temprano ese día que ellos también estarían en cuarentena por precaución después de estar en contacto con la persona que dio positivo por coronavirus en el CPAC.

Collins estrechó la mano de Trump cuando el presidente fue a Georgia el viernes para visitar los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y Gaetz viajó con Trump en la limusina presidencial y se subió al Air Force One de regreso a Washington con él el lunes.

