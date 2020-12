Atroz! En EEUU las personas usan Antibióticos para Mascotas por no poder comprar medicamentos

No, no parecen tan insólito cómo preguntamos en el titular, y es escandaloso lo revelado en un nuevo estudio en el que descubrió o llevó a la luz pública una práctica que millones de personas mantienen desde hace años en el país que se ha vendido cómo el mejor lugar del mundo..(solo en Hollywood..claro..).

Personas usan antibióticos y otros medicamentos para mascotas.

Es imposible para una persona o familia en Estados Unidos llevarle el ritmo a los gastos médicos, tanto de consultas, medicinas y hospitalización.. una simple cesárea puede estar entre $15.000 y $20.000 y eso sin los gastos adicionales.

Un ciudadano del Estado de Carolina del Norte declaró a las agencias de noticias:

«No tengo seguro, así que solo ir al médico me cuesta 120 dólares la visita, y además, ya gasto 77 dólares en mis medicamentos, y solo eso porque una gran cadena de supermercados tiene descuentos en las prescripciones»,

Y añade: «Si tuviera que gastar otros 150 dólares en cada tarro de antibióticos, realmente podría arruinar mi mes».

Confiesa que su madre y otros amigos también consumen medicamentos para animales. Solo con echar una mirada a las redes sociales para encontrar otros casos, incluso entre personal médico.

Una enfermera retirada de Nueva York, lleva haciéndolo desde hace 13 años, lo peor es que ha asumido que tomar medicamentos para animales no le hará ningún daño, ya que justifica con ese argumento su proceder..

«Lo primero que hice fue buscar en Internet a los fabricantes del medicamento, la imagen del medicamento era idéntica, absolutamente idéntica al que es para personas. Color, forma, tamaño, anotaciones, así que me sentí cómoda tomándolo y en 24 horas hizo una gran diferencia, así que hago eso cada vez que tengo ese problema de salud», afirmó la profesional de la salud retirada.

Una práctica ampliamente extendida..

Tras estudiar más de 2.000 comentarios ‘online’ sobre esos productos, diversos científicos concluyeron que se trata de una práctica extendida en Estados Unidos.

Medicamentos no adecuados para consumo Humano.

Aun cuando esta práctica se ha descubierto con este estudio que está muy arraigada en la sociedad norteamericana, los expertos están totalmente en contra de su uso, un especialista indicó: «Actualmente se estima que en EE.UU. más de 25.000 personas mueren cada año por problemas de resistencia microbiana. O sea, que tienen una infección y ya no tienen modo de curarse».

Los expertos que realizaron el estudio afirman que la auto medicación es un gran problema, pero no es solo es una submedicación adecuada, sucede que esta práctica ha llegado muy lejos en el país norteamericano en donde ya no solo se auto medican los ciudadanos con medicinas generales de uso común y adquisición sin recipe, sino que han pasado a consumir las medicinas destinadas a mascotas y otros animales, estos medicamentos de uso veterinario no tienen las mismas propiedades ni composición química adecuada para el consumo humano, según los expertos: «La automedicación y la utilización de antibióticos sin supervisión de la atención médica pueden retrasar el tratamiento apropiado, transmitir infecciones contagiosas, eventos adversos indeseables y contribuir a la resistencia a los anti microbianos.»

Un Problema Grave y Complejo.

La situación es grave porque al ser una practica común la auto medicación, y la auto medicación con químicos de uso veterinario, hay una sub-estadística sobre las enfermedades, esto surge debido a que en Estados Unidos la salud pública es prácticamente inexistente, un ejemplo de algo que sucede a diario es cuando una persona debe ser trasladada en ambulancia a algún hospital, le llegará una factura de más de $2000 solo por el traslado, sin contar el tratamiento y medicamentos que deba aplicarse.

Puede leer el estudio completo haciendo click aquí.

