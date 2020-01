En EEUU: liberan a un Afroamericano que estuvo preso 17 años por «error»

En EEUU, liberan a un Afroamericano que estuvo preso por «error» 17 años. Un hombre de Georgia (EE UU) fue liberado de prisión después de pasar más de una tercera parte de su vida encarcelado por un delito que no cometió.

Kerry Robinson, de 44 años, salió de una prisión en el sur de Georgia el miércoles 8 de enero después de pasar 17 años tras las rejas y abrazó a sus familiares, reportó el medio The Atlanta Journal-Constitution.

Fue condenado por irrumpir en la casa de una mujer y agredirla sexualmente en 1993, según sus abogados del Proyecto de Inocencia de Georgia basado en Atlanta.

Robinson presentó una moción para un nuevo juicio en septiembre de 2019 y fue exonerado por el fiscal Brad Shealy, del Distrito de Circuito Judicial del Sur. Los nuevos análisis de ADN mostraron que la muestra original presentada en el juicio era engañosa.

