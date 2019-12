En EEUU: Niña de 12 años amenazó vía Snapchat masacrar a sus compañeros de escuela

FLORIDA.- Una niña de 12 años fue arrestada por amenazar a través de Snapchat con matar a otros estudiantes de su escuela en Florida, cerca de la ciudad de Parkland, donde el año pasado murieron 17 personas en un tiroteo en un colegio secundario, informó la Policía.

La niña, residente de la ciudad de Weston, al norte de Miami, publicó en la red social el viernes 6 de diciembre que los estudiantes de su escuela serían asesinados este lunes 9 de diciembre, según la Policía.

«La amenaza incluía una lista de muertos con nombres de estudiantes de la escuela media Falcon Cove», indicó la comisaría del condado de Broward, al que pertenece Weston.

La pequeña fue arrestada el sábado de noche y trasladada a un centro de evaluación de menores, bajo los cargos de amenazar por escrito con cometer asesinatos y de informar falsamente sobre un arma de fuego.

La niña confirmó que ella fue la autora de las entradas en Snapchat, informó la fuerza.

En febrero del año pasado, en el mismo condado, un joven abrió fuego en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de la ciudad de Parkland y mató a 17 personas, en uno de los tiroteos más mortíferos de Estados Unidos.

