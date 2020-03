En EEUU pasan de 2000 los muertos y de 120.000 los infectados con coronavirus.

El número de infectados por el coronavirus en EE.UU. ha alcanzado 121.117, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins. Además, el covid-19 se ha llevado la vida de un total de 2.010 personas en el país.

El viernes 27 de Marzo , EE.UU. se ha convertido en el primer país en el mundo en superar los 100.000 casos diagnosticados de coronavirus.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que está evaluando declarar la cuarentena en Nueva York, pero posteriormente desistió del anuncio, mientras que las personas en todo el país siguen en un limbo informativo y de liderazgo ya que a estas alturas se ha negado a tomar las medidas que en otros países han sido adecuadas, empezando con la cuarentena.

El mandatario ha asegurado que también considera aplicar la misma medida en los estados de Nueva Jersey y Connecticut en caso de ser necesario.

Anteriormente, Trump había señalado que la paralización laboral por la pandemia de coronavirus puede destruir al país, «construido no para ser cerrado» y dijo que se alegraría viendo los negocios abrirse para la Pascua, que este año se celebra el 12 de abril, cosa con la que expertos no están de acuerdo.

