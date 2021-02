En EEUU, Policías blancos esposan y rocían con gas pimienta a una niña afroamericana de 9 años, VIDEO

En EEUU, Policías blancos esposan y rocían con gas pimienta a una niña afroamericana de 9 años.

Un video en el que policías esposan a una niña de nueve años y la rocían con gas pimienta en Rochester, en el noreste de Estados Unidos, suscitó una nueva ola de indignación ante los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad en el país.

La policía de esa localidad del estado de Nueva York justificó su actuación alegando que la niña, cuya identidad no ha sido revelada, sufría una crisis mental y amenazaba con matar a su madre y suicidarse.

Es la segunda vez en un año que policías de Rochester son acusados de actos violentos contra ciudadanos. En marzo murió Daniel Prude, que había entrado en coma a raíz de su detención en esa ciudad.

