En EEUU: Tormentas dejan 11 muertos en sudeste y centro-norte

Miles de personas quedaban este domingo 12 de enero sin electricidad en el sudeste y centro-norte de Estados Unidos debido a una feroz tormenta que causó 11 muertes, volcó vehículos, tumbó árboles y destrozó edificios.

El Servicio Nacional de Meteorología indicó que un tornado con vientos de 215 kilómetros por hora (134 millas por hora) arrasó con el condado Pickens en Alabama el sábado 11-E, matando a tres personas.

La gobernadora de Alabama Kay Ivey elogió a los cuerpos de rescate y expresó su pesar por las vidas perdidas.

“Esta mañana hablé con los líderes del condado y con los legisladores locales para expresar mi más profundo pesar por la pérdida de vidas”, expresó Ivey en un comunicado.

En el noroeste de Luisiana, tres personas murieron por los fuertes vientos. Un hombre estaba en su cama en su dormitorio y murió aplastado por un árbol que cayó encima de la casa el sábado 11-E en Oil City, Luisiana. Una pareja en Bossier Parish murió cuando la tormenta destrozó su casa móvil.

Debido al estado gélido de las vías el sábado 11-E hubo más desastres en Lubbock, Texas, donde dos rescatistas murieron al chocar con un vehículo que estaba en el lugar de un accidente vial. En Iowa un camión volcó en la Carretera Interestatal 80, matando a un pasajero.

Cerca de Kiowa en Oklahoma, un hombre murió ahogado al ser arrastrado por las aguas crecidas, informó la Patrulla de Vías de Oklahoma.

Miles de personas estaban sin electricidad en el sur y en el noreste. Según el website especializado PowerOutage.US, hubo más de 40.000 apagones en Nueva York. El domingo 12-E por la mañana en Carolina del Sur y Carolina del Norte, unas 28.000 estaban a oscuras.

