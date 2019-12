ATROZ! En EEUU: Un gobernador indultó al violador de una niña de 9 años condenado a 23 años de cárcel

El exgobernador de Kentucky (EE.UU.), Matt Bevin, ha emitido cientos de indultos y conmutaciones de sentencias durante sus últimos días en el cargo, algunos de ellos por delitos violentos, como el caso de Micah Schoettle, de 41 años, condenado en agosto del 2018 por abusos sexuales contra una menor de 9 años.

La victima acusó al Schoettle por primera vez en 2016, cuando tenía 12 años, y denunció que la había agredido sexualmente desde los 9 años. El agresor fue declarado culpable de los cargos de violación, sodomía y abuso sexual y condenado a 23 años, pero recuperó su libertad el pasado miércoles, tras permanecer 18 meses en el Centro Correccional de Green River.

Bevin escribió en el indulto que tomó esta decisión, porque el caso se basaba más en testimonios que en pruebas físicas, y no creía que las acusaciones de la víctima fueran ciertas. «[Bevin] conoció a mi hija, y ahora él dice que mi hija es una mentirosa ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!», dijo la madre tras enterarse del perdón otorgado.

Desde su derrota ante el demócrata Andy Beshear en las elecciones de gobernador celebró en noviembre, Bevin ha realizado un total de 428 indultos y conmutaciones de sentencia antes de abandonar el cargo el 9 de diciembre. La oficina del Secretario de Estado de Kentucky comenzó a publicar muchas de estas órdenes ejecutivas en su sitio web desde el pasado miércoles.

Según el sitio, se presentaron 161 indultos y 419 conmutaciones de sentencias, incluidas conmutaciones de 336 personas que cumplían sentencias por cargos relacionados con drogas.

Por su parte Bevin, realizó un hilo de 20 tuits en los que asegura haber revisado detenidamente cada uno de los casos. «Yo personalmente pasé cientos de horas leyendo cada solicitud y archivo de aquellos que recibieron un indulto… Personalmente, escribí cada palabra de justificación por cada indulto otorgado y cada sentencia conmutada» escribió.

