En EEUU, Una pareja abre fuego en un Burger King porque su sándwich de pollo tenía demasiada salsa picante..

Un hombre y una mujer fueron detenidos el pasado 6 de junio en Memphis (EE.UU.) tras abrir fuego contra los empleados de un restaurante de Burger King porque, según ellos, les sirvieron un sándwich de pollo con demasiada salsa picante, revelaron fuentes policiales a medios locales.

Los hechos ocurrieron en un restaurante de Memphis, cuando una mujer de 20 años identificada como Keonna Halliburton, discutió en el autoservicio con los empleados del establecimiento de comida rápida a los que recriminó por haberle puesto demasiada salsa en su sándwich.

Tras la discusión, Halliburton y el conductor del coche, Tavarus Mckinney, de 22 años, se alejaron del aparcamiento y dispararon varias vecesa los cuatro individuos que estaban allí. Dos personas resultaron heridas en el tiroteo.

«En algún momento, tienes que madurar en la vida», dijo una empleada del local, añadiendo que, sencillamente, podría haber preparado otro sándwich.

Halliburton y Mckinney, que se encuentran detenidos, están acusados por 4 cargos de intento de asesinato en primer grado y 4 cargos de empleo de armas de fuego durante la comisión de un delito.

Según FOX13, no se trata del primer delito similar ocurrido en un Burger King de Memphis. El pasado mes de abril, una mujer fue detenida por disparar contra los empleados de otro restaurante de Burger King por tener que esperar en la cola del autoservicio. Asimismo, en 2020, una exempleada de Orange Mound Burger King, Oderrial Moore-Williams, se enfadó con un cliente y le apuntó con un arma.

En EEUU, Una pareja abre fuego en un Burger King porque su sándwich de pollo tenía demasiada salsa picante was last modified: by

Temas relacionados:

En : Insólito