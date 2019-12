En el Sambil de Caracas: Hombre asesina a su hija de cuatro años y luego se suicida

De acuerdo a lo reportado por el periodista Román Camacho, un hombre que presuntamente ya había amenazado a su esposa con quitarse la vida lanzó a su hija al vacío y luego saltó él.

«Sobre hecho en el CC Sambil donde padre se suicidó junto a su hija de 4 años de edad, autoridades manejan el homicidio/suicidio. Extraoficialmente, el hombre se había separado de su esposa y ya había amenazado anteriormente con quitarse la vida. Testigos observaron cuando el papá»-

«#Caracas Situación en el CC Sambil. En el nivel autopista se encuentra un hombre sin signos vitales y en un nivel superior una niña sin signos vitales. Según testigos, eran padre e hija, el papá lanza a la niña al vacío y luego salta para quitarse la vida. Funcionarios de Cicpc en el sitio.»



PoliChacao en el sitio junto a personal de seguridad del Centro Comercial.

La menor de edad y el padre están siendo trasladados a centros asistenciales mientras realizan maniobras de RCP para salvarles la vida.

Ambos cayeron en el nivel autopista. En espera de estado de salur luego de las maniobras q realizan paramédicos para intentar salvarle la vida a ambos

El papá de la niña falleció, la menor fue trasladada a Salud Chacao por bomberos de Dtto Capital, aplicaron RCP y está siendo evaluada por doctores.

Lamentablemente la niña falleció, bomberos, paramédicos y Salud Chacao hicieron todo lo posible para salvarla pero no se pudo.

