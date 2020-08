En el Zulia: Despacho de gasolina vuelve a solo los «sectores priorizados»

En el Zulia el Despacho de gasolina vuelve a solo los «sectores priorizados», de acuerdo al gobierno regional.

El Ejecutivo del estado Zulia informó que a partir de este lunes comienza la distribución de gasolina por sectores priorizados, entre los cuales entran, el sector salud, farmacia, alimentos, medios de comunicación, organismos gubernamentales, y pacientes renales y oncológicos, entre otros.

«La distribución del combustible será por sectores priorizados en el marco de la cuarentena estricta”, notificó la autoridad regional.

La Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Occidental especificó que se habilitaron dos estaciones de servicio en los municipio Maracaibo y San Francisco, las cuales son la de El Pinar y Motor trend.

«Informamos que vamos a tener una distribución por sectores priorizados. Se están tomando algunos planes que se pondrán en marcha hoy mismo. Pido a los zulianos que ahorren gasolina. Si tiene úsela para lo importante», dijo la autoridad de la región.

