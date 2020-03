En España a los velatorios y entierros solo podrán ir máximo 3 acompañantes

En España a los velatorios y entierros solo podrán ir los familiares y no más de 3 acompañantes.

El Ministerio español de Sanidad prohibió este lunes 30-M los velatorios y cultos religiosos fúnebres, además de restringir a un máximo de tres familiares la comitiva en entierros o cremaciones, con el objetivo de limitar los contagios por coronavirus.

España registró 812 fallecidos por Covid-19 en las últimas 24 horas y elevó la cifra total de decesos a 7.340, y 6.398 infectados más, lo que supone una cifra total de 85.195. Además, los ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos suman 5.231, según informaron fuentes sanitarias.

El Gobierno español ya anunció la pasada semana que, debido a las elevadas tasas de fallecimientos por la pandemia, habilitaría dos grandes recintos en la periferia de Madrid, la región más afectada, para que sirvieran como morgues.

La medida anunciada este lunes prevé que, en el caso de que el fallecido sea un infectado por Covid-19, no se realizarán actos fúnebres privados en domicilios particulares.

Las empresas funerarias, por su parte, tampoco podrán podrán realizar prácticas habituales para el acondicionamiento de los cadáveres ni intervenciones por motivos religiosos que impliquen actividades invasivas hasta la finalización del estado de alarma, que empezó el 15 de marzo.

