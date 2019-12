Una mujer británica de 34 años de edad fue reanimada por médicos españoles tras sufrir un paro cardíaco de seis horas, informó el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

MADRID.- Audrey Marsh quedó atrapada en una tormenta de nieve en los Pirineos de España el 3 de noviembre y sufrió hipotermia antes de entrar en paro cariaco-respiratorio. Seis horas después, tras ser rescatada en helicóptero, fue reanimada en el hospital.

Los médicos emplearon un dispositivo que oxigena la sangre fuera del cuerpo y la vuelve a introducir en el organismo supliendo la función cardiaca, indicó Euronews.

Tras el proceso y tras lograr controlar la temperatura, el corazón volvió a palpitar, sin que quedara ninguna secuela ni daños neurológicos en la paciente.

El doctor Eduard Argudo dijo que al llegar Marsh tenía una temperatura corporal de 20 grados centígrados cuando la normal es de 37 grados centígrados.

Sin embargo, aclaró que probablemente la caída le salvó la vida ya que el frío preservó sus órganos.

El hospital dijo en un comunicado que Marsh, residente de Barcelona, no ha recuperado el sentido de tacto en sus manos, pero que podrá regresar a su trabajo en los próximos días.

En España: Resucitan a una mujer que pasó seis horas en paro cardíaco was last modified: by

En : Insólito