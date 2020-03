En España: Una mujer con Coronavirus escupe a varios policías y los pone en Cuarentena.

Una mujer escupió a varios guardias civiles que intentaban arrestar cuando agredía presuntamente a su pareja en una vivienda del pueblo Cuarte de Huerva, España.

Cuando los agentes llegaron al lugar, la mujer identificada como P.A.U, comenzó a escupirles y gritar: Tengo “¡Coronavirus!”. La agresora fue detenida y llevada a un cuartel, donde continuó escupiendo a otros guardias.

Días después se dio a conocer que la mujer dio positivo al Covid-19. Ante estos resultados, las autoridades contactaron a los guardias para que también se sometan a análisis.

«Me han dicho que me quede en casa 15 días y vigile a ver si tengo fiebre», comentó Marcén al diario Heraldo, tras comunicarse con un centro de salud.

