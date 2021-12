«En Esta Navidad» con Alex Bueno

Miami FL, 30 de noviembre de 2021.- (@MinayaPR) Alex Bueno, uno de los artistas dominicanos más prodigiosos, presenta para el cierre del Año 2021, el nuevo sencillo en bachata titulado «En Esta Navidad» de la mano de su casa JN Music Group, quienes están de aniversario número 40, con los hermanos Juan y Nelson a la cabeza.

Ha sido un año grandioso para la carrera de Alex Bueno, grabar junto a Romeo Santos el tema «Nuestro Amor», además de interpretar junto a la Orquesta Billos Caracas Boys en el disco «Legendarios» el tema «Caminito de Guarenas» como también de participar junto al Mayimbe Fernando Villalona en el tema «Mal de Amor» y lo más reciente grabar junto a Elvis Crespo y Gilberto Santa Rosa la canción «Lluvia y Samba».

Un año crucial para la carrera de Alex Bueno quien es una de las voces más afinada de la Industria y versátil en todos los géneros musicales, ha podido interpretar merengue, salsa, bolero, bachata, entre otros.

«En Esta Navidad» es un tema compuesto por Pedro Emilio Ramirez Brito y pertenece al catálogo de canciones de Juan & Nelson Publishing, y que se encuentra ya disponible en todas las plataformas bajo la pegajosa bachata que se ha convertido en un sello de los dominicanos para el mundo.

En: Notas de Prensa