En Filipinas: Un Terremoto 6,8 sacude la isla Mindanao

Un terremoto de magnitud 6,8 sacudió este domingo la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, región en la que se han producido varios sismos con víctimas mortales en los últimos meses.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, informó de que el hipocentro del movimiento telúrico, que se produjo a las 2:11 de la tarde, se situó a 28 kilómetros de profundidad y su epicentro a unos 5 kilómetros al sudoeste de la población de Sinawilan.

Según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), el terremoto tuvo una magnitud de 6,9.

En Filipinas: Un Terremoto 6,8 sacude la isla Mindanao was last modified: by

En : Noticias Internacionales