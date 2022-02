En Florida: Niño zuliano recibe una salvaje golpiza por un Afroamericano.

Un niño venezolano estudiante del Freedom Middle Scholl de Florida, fue golpeado salvajemente por otro niño afroamericano aparentemente pertenenciente a bandas delincuenciales de ese país.

Racismo de Blancos a Afroamericanos a Latinos

El racismo en Estados Unidos es un tema del día a día, el los hogares, escuelas, centros comerciales, en todos los sitios se puede sentir esa división racial en un país en el que en una época se vendían esclavos negros cómo si fueran cualquier animal en tiendas de abarrotes.

En la actualidad ese resentimiento que tienen los afroamericanos en contra de los blancos lo tramisten en forma de bullying en las escuelas golpeando a niños latinos, en este caso fue a un venezolano refugiado en la Floridad.

Veamos el video:

View this post on Instagram A post shared by INFOVILLA VENEZUELA (@infovillav)

En Florida: Niño zuliano recibe una salvaje golpiza por un Afroamericano y las autoridades no hacen nada was last modified: by

En: Noticias de Estados Unidos