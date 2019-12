En Francia: Joven asesinó a un cura pedófilo por abusar de él y de su padre

En Agnetz, al norte de Francia, un joven de 19 años fue detenido luego de asesinar a un sacerdote que presuntamente abusó de él y de otros menores.

El joven, identificado como Alexandre, atacó al cura Roger Matassoli de 91 años; tras asfixiarlo con un crucifijo, intentó huir en el auto del cura. No obstante, el hombre fue detenido y remitido a un hospital psiquiátrico.

Roger Matassoli está acusado de abusar de al menos cuatro menores entre 1960 y 2000, entre sus víctimas presuntamente estuvieron el joven Alexandre y su padre, llamado Stephane, quien se suicidó tras conocer que, al igual que su hijo, él también fue abusado por el mismo padre.

A pesar de las acusaciones, la arquidiócesis local decidió solamente cambiarlo de pueblos: estuvo en Clermont y Saint-Andre-Farivillers, y al final llegó a Agnetz para su retiro.

Las autoridades imputaron a Alexandre los cargos de tortura, homicidio y resistencia al arresto.

Informes señalan que el asesinato del sacerdote ocurrió el pasado 4 de noviembre, pero fue hasta el 26 de diciembre que el joven fue acusado formalmente de matar al cura con un crucifijo.

Hasta el momento se sabe que Alexandre continúa en un hospital psiquiátrico, sin que se le dicte aún sentencia.

