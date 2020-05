En Inglaterra una mujer murió por coronavirus luego que un infectado la escupiera. Belly Mujinga, de 47 años, y un colega contrajeron el virus “a los pocos días” de ser agredidos el 22 de marzo en la estación Victoria de Londres, informó el sindicato de transporte TSSA. “Estaban en el vestíbulo cerca de la taquilla cuando fueron atacados por una persona que les escupió”, dijo el sindicato en un comunicado. “El hombre tosió sobre ellos y les dijo que tenía el virus”.

Varios días después, el médico de Belly Mujinga informó que sufría problemas respiratorios. Paró de trabajar pero su estado siguió agravándose y el 2 de abril fue hospitalizada.

Mujinga, casada y con una hija de 11 años, murió tres días después. La Policía Británica de Transporte (BTP) está investigando el incidente, afirmó el sindicato.

Belly Mujinga murió por coronavirus luego que un infectado la escupiera y es “uno de los demasiados trabajadores de primera línea que han perdido la vida por el coronavirus”, afirmó el secretario general de TSSA.

El sindicato pidió que las familias de todos los trabajadores muertos debido al Covid-19 reciban una compensación gubernamental que hasta ahora se reserva para los trabajadores sanitarios.

Cortés también cuestionó si la compañía de ferrocarril Southern Railway hizo lo suficiente para proteger a sus empleados frente al virus.

“Nos tomamos muy en serio cualquier acusación y estamos investigando estas reclamaciones”, afirmó Angie Doll, directora general de Southern Railway.

