En la Arboleda estrena ‘Other Ways To Find Yourself’, un EP introspectivo inspirado en la incertidumbre

2024 ha sido un año increíble para el crecimiento del artista colombiano Santiago Giraldo Arboleda y su proyecto Enla Arboleda. A pesar de haber migrado a Londres y de enfrentarse con muchas barreras que hace unos años no existían, este proyecto sigue adelante y hoy celebra el lanzamiento de un EP en un nuevo idioma y en un país lejano al suyo. Durante este año, el músico paisa lanzó 4 sencillos, dos de ellos con videoclip, además; conformó el formato de banda para tocar en vivo, un trabajo retador al igual que conseguir conciertos en la capital inglesa.

‘Other Ways To Find Yourself’ es lo nuevo de Enla Arboleda, un EP que refleja muchos de los momentos más importantes de su proceso de migración. El título traduce ‘Otras formas de encontrarte a ti mismo’ porque de eso se ha tratado escribir estas canciones. Ha sido una búsqueda por darle sentido a situaciones que parecían ridículas en su momento y que le hacían sentir al artista que la vida lo estaba poniendo al límite extremo. Cada una de las canciones tiene ese elemento de «hasta aquí llegué, no puedo más con esto», por eso, este trabajo tiene una gran carga existencialista.

‘Other Ways To Find Yourself’ es una producción inspirada en la soledad, el silencio y la duda. Va dirigido a las personas curiosas, a quienes tal vez buscan significado en todo lo que hacen o en cada cosa que compran, que sienten pasión por algo o que se están cuestionando qué hacer con su vida. Tal vez estas canciones resuenen en alguna parte del cuerpo o de su memoria.

«Estas canciones las escribí en absoluta soledad, sin saber qué iba a pasar con este proyecto ni con mi vida. Fue una oportunidad para hacerme preguntas sobre las razones por las que quiero lo que quiero, por las que hago música, y por las que decidí dejarlo todo para estar finalmente conmigo mismo. Es interesante porque, estando lejos de la familia, que amo y extraño, de mis amigos y de todo lo que pensaba que era mi vida, me siento más cerca de mí», cuenta el artista de Medellín.

Las canciones que conforman el EP son bastante eclécticas porque mezclan elementos de jazz con influencias de la música electrónica. Tal vez uno de los cambios más drásticos fue haber puesto la guitarra en un segundo plano de manera deliberada, algo que resultó bastante inspirador porque obligó a Enla Arboleda a encontrar nuevas formas de comunicación a través de otros elementos.

«Decidí utilizar mi voz para crear más ambientes y loops, así como sintetizadores que a veces suenan bastante crudos. Son cosas que nunca había explorado de manera tan consciente, y creo que hay un terreno bastante interesante por delante», cuenta el músico.

Según Enla Arboleda «mi meta principal es conseguir más conciertos en Londres y lograr que nuevos seguidores se interesen en el proyecto. Con este lanzamiento decidí implementar un sistema de suscripción a un newsletter, lo que me permitirá tener conversaciones más cercanas con los fans. Si alguien está leyendo esto y siente curiosidad, al suscribirse recibirá un pequeño regalo».

Los dos videos que forman parte de este EP se lanzaron hace unos meses. El primero es con una bailarina que recorre la ciudad en reversa, haciendo alusión al título de la canción ‘Rewire Rewrite’ que traduce ‘Recablear, reescribir’ y que hace referencia directa al título del EP, sobre reencontrarse consigo mismo.

El segundo video es de la canción ‘When The Light Goes Out’ en el que Enla Arboleda aparece cantando en varios lugares icónicos de Londres, espacios que forman parte de su nueva cotidianidad y que enmarcan el contexto de este EP.

«Hay muchos mensajes en estas cinco canciones que le dan vida a ‘Other Ways To Find Yourself’; algunos tienen tintes coloridos y otros grises. En general, siempre trato de hacer un llamado a explorar las emociones y a vivir una vida más libre. Tal vez, para darle un toque más inspirador, mi mensaje es sobre irse de todo aquello a lo que uno ya no pertenece y que le hace daño», enfatiza.

La portada del EP fue diseñada por Enla Arboleda, pintada de forma manual, y significa la representación del caos y la libertad. El caos de mil cosas pasando a la vez, y la libertad del artista de no preocuparse por hacer una portada perfecta, sino algo que le generara alguna emoción y lo hiciera sentir auténtico y conectado consigo mismo.

«Tengo algunos conciertos programados en Londres, así como un par de grabaciones de canciones que no verán la luz hasta finales de 2025 o principios de 2026. Las canciones del primer trimestre de 2025 ya están listas y esperando su lanzamiento. Además, espero explorar colaboraciones para enriquecer el sonido del proyecto y continuar creciendo mi audiencia», concluye Enla Arboleda.

