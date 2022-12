En la ARC, Delincuentes atacaron el autobús del Equipo Tiburones de la Guaira

El vehículo donde viajaba el equipo, fue atacado con piedras y objetos contundentes, y en ese hecho resultó herido Gregory Infante. El suceso ocurrió en la Autopista Regional del Centro, sentido Maracay-Caracas.

En función de dar con el paradero de los culpables, se ordenó a los mejores investigadores identificar y dar con el paradero de los responsables de ese acto.

El comisario Douglas Rico comentó que esos delincuentes pusieron en riesgo la vida de los jugadores de Tiburones de La Guaira y de los conductores que transitan a diario por la Autopista Regional del Centro.

Rico pidió celeridad en las pesquisas sobre tales hechos, los cuales fueron calificados de atroces.

Por otro lado, se tuvo información que entre La Victoria, en Aragua y Paracotos del estado Miranda, operan bandas de criminales que se dedican a cometer asaltos a las unidades de transporte público. Lo hacen lanzando objetos contundentes o sino colocando los mal llamados “Miguelitos”.

“Los Miguelitos” son objetos metálicos puntiagudos, los cuales son utilizados para espichar los neumáticos y obligar a los conductores a detener su marcha para luego ejecutar sus acciones criminales o simplemente robar a los pasajeros. Ya es hora de que se le dé un parado a esas organizaciones delictivas, informaron fuentes consultadas.

Con información de CICPC