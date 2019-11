En La  Guaira: Arapos Fashion Show una nueva oportunidad para la moda venezolana

La Guaira, será sede de uno de los eventos de moda más importantes del año, donde la belleza y el talento marcarán la diferencia. El próximo 14 de diciembre, Casablanca Posada y Restaurant, recibirá a modelos , diseñadores y fotógrafos para celebrar bajo el atardecer de Vargas, el “Arapos Fashion Show Belleza sin Paradigma”.

Más de 30 modelos y 20 diseñadores serán los encargados de engalanar la pasarela de “Arapos Fashion Show Belleza sin Paradigma”, mostrarán las nuevas tendencias en ropa, calzado, peinado y maquillaje. Un espectáculo realizado por puro talento venezolano.

El evento es organizado por Yeyson Rivero e Ivanna Mendoza, jóvenes que se han dedicado al mundo del modelaje desde hace más de 10 años. Desde sus inicios buscan romper con los estereotipos establecidos por la sociedad.

Rivero, resaltó que Arapos Fashion Show, será una ventana para los diseñadores y modelos ya que se presentarán propuestas innovadoras. “En Venezuela contamos con talentos excepcionales, a pesar de la crisis que atraviesa el país, el ingenio se ha convertido en nuestra mayor fortaleza. Cada día vemos personas confeccionando ropa, accesorios y calzados, simplemente porque aún creen en Venezuela”.

Asimismo, Mendoza indicó: “Esta es una nueva oportunidad para exhibir confecciones 100% venezolanas y a la vez apoyar a los diseñadores. Arapos Fashion Show, romperá los paradigmas de la moda y la belleza”.

Los modelos que participarán en Arapos Fashion Show, reciben clases de etiqueta y protocolo, inducción a la fotografía, historia de la moda, asesoramiento artístico, pasarela americana y europea, entre otras técnicas que les sirven para el desarrollo de su carrera profesional .

Para finalizar, Arapos es una marca de ropa que nació en el año 2017, creada por Yeyson Rivero. Si quieres formar parte del staff de diseñadores, pueden comunicarse a través del correo electrónico:araposclothing@gmail.com o por la cuenta de Instagram: Arapos Clothing.

En La Guaira: Arapos Fashion Show una nueva oportunidad para la moda venezolana was last modified: by

En : Notas de Prensa