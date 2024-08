En la Semana Mundial de la Lactancia Materna, UNICEF y la OMS piden igualdad de acceso al apoyo a la lactancia materna

Declaración de Catherine Russell (Directora Ejecutiva de UNICEF) y Tedros Adhanom Ghebreyesus (Director General de la OMS)

En los últimos 12 años, el número de bebés menores de seis meses que reciben lactancia materna exclusiva ha aumentado en más del 10 % en todo el mundo. Esto significa que el 48 % de los bebés de todo el mundo se benefician ahora de este comienzo saludable en la vida. Esto se traduce en cientos de miles de bebés cuyas vidas se han salvado gracias a la lactancia materna.

Si bien este importante salto nos acerca al objetivo de la Organización Mundial de la Salud de aumentar la lactancia materna exclusiva al menos al 50% para 2025, existen desafíos persistentes que deben abordarse.

Cuando las madres reciben el apoyo que necesitan para amamantar a sus bebés, todos se benefician. Mejorar las tasas de lactancia materna podría salvar más de 820.000 vidas de niños cada año, según los últimos datos disponibles.

Durante este período crítico de crecimiento y desarrollo temprano, los anticuerpos de la leche materna protegen a los bebés contra las enfermedades y la muerte. Esto es especialmente importante durante las emergencias, cuando la lactancia materna garantiza una fuente de alimentos segura, nutritiva y accesible para los bebés y los niños pequeños. La lactancia materna reduce la carga de enfermedades infantiles y el riesgo de ciertos tipos de cáncer y enfermedades no transmisibles para las madres.

En esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, bajo el tema “Cerrar la brecha: apoyo a la lactancia materna para todos”, UNICEF y la OMS están enfatizando la necesidad de mejorar el apoyo a la lactancia materna como una acción fundamental para reducir la inequidad en salud y proteger los derechos de las madres y los bebés a sobrevivir y prosperar.

Se estima que 4.500 millones de personas (es decir, más de la mitad de la población mundial) no cuentan con una cobertura total de los servicios de salud esenciales, por lo que muchas mujeres no reciben el apoyo que necesitan para amamantar de manera óptima a sus bebés. Esto incluye el acceso a asesoramiento y orientación sanitaria capacitados, empáticos y respetuosos durante todo el proceso de lactancia.

La recopilación de datos fiables es fundamental para abordar las desigualdades en materia de atención sanitaria y garantizar que las madres y las familias reciban un apoyo oportuno y eficaz a la lactancia materna. En la actualidad, solo la mitad de los países recopilan datos sobre las tasas de lactancia materna. Para respaldar los avances, también es necesario disponer de datos sobre las medidas de política que hacen posible la lactancia materna, como las políticas de empleo favorables a la familia, la reglamentación de la comercialización de sucedáneos de la leche materna y la inversión en la lactancia materna. La mejora de los sistemas de seguimiento ayudará a aumentar la eficacia de las políticas y los programas de lactancia materna, servirá de base para una mejor toma de decisiones y garantizará que los sistemas de apoyo puedan financiarse adecuadamente.

Cuando se protege y apoya la lactancia materna, las mujeres tienen más del doble de probabilidades de amamantar a sus bebés. Se trata de una responsabilidad compartida. Las familias, las comunidades, los trabajadores de la salud, los encargados de formular políticas y otros encargados de adoptar decisiones desempeñan un papel central al:

Aumentar la inversión en programas y políticas que protejan y apoyen la lactancia materna mediante presupuestos nacionales específicos;

Implementar y monitorear políticas laborales favorables a la familia, como licencia de maternidad paga, pausas para la lactancia y acceso a servicios de cuidado infantil asequibles y de buena calidad;

Garantizar que las madres que corren riesgo en situaciones de emergencia o en comunidades subrepresentadas reciban protección y apoyo en materia de lactancia materna de acuerdo con sus necesidades específicas, incluido asesoramiento oportuno y eficaz sobre lactancia materna como parte de la cobertura sanitaria de rutina;

Mejorar el seguimiento de los programas y políticas de lactancia materna para informar y mejorar aún más las tasas de lactancia materna; y

Desarrollar y hacer cumplir leyes que restrinjan la comercialización de sucedáneos de la leche materna, incluidas las prácticas de marketing digital, y realizar un seguimiento para informar periódicamente sobre las violaciones del Código.

FUENTE. OMS

