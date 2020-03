En Lituania: Una mujer es encerrada por su familia en el baño por temor a que tenga Coronavirus



Agentes de la Policía de Lituania tuvieron que intervenir para socorrer a una mujer que había sido encerrada en el baño de su propia casa por su esposo e hijos, pues estos creían que la mujer estaba contagiada con el Covid-19.

“Fuimos informados de que un hombre y sus dos hijos adultos se negaban a dejar salir a esta mujer del baño, después de que ella misma les dijera que podría estar infectada por el coronavirus”, indicó Ramunas Matonis, portavoz de la Policía lituana.

La mujer le mencionó al esposo que había probabilidades que portara el Covid-19, pues conversó con alguien que había llegado del extranjero.

La mujer al ser rescatada fue sometida a pruebas y dio negativo.

Hasta los momentos solo se contabiliza un caso en Lituania, país Báltico con 2.8 millones de habitantes.

