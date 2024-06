En lo que va de 2024, la OMS ha reportado casi 2000 muertes por Cólera en varios países.

Desde el 1 de enero de 2024 hasta el 26 de mayo de 2024, se notificaron un total acumulado de 194 897 casos de cólera y 1932 muertes en 24 países de cinco regiones de la OMS, siendo la Región del Mediterráneo Oriental la que registró las cifras más altas, seguida de la Región de África, la Región del América, la Región de Asia Sudoriental y la Región de Europa. Durante este tiempo no se notificaron brotes en la Región del Pacífico Occidental.

La reserva mundial de vacunas orales contra el cólera (OCV) se agotó hasta principios de marzo, pero superó el objetivo de emergencia de 5 millones de dosis a principios de junio por primera vez en 2024. Al 10 de junio de 2024, la reserva tiene 6,2 millones de dosis. Sin embargo, la demanda de la vacuna sigue superando la oferta. Desde enero de 2023, 16 países solicitaron 92 millones de dosis de OCV, casi el doble de los 49 millones de dosis producidas durante este período.

La OMS clasificó el resurgimiento mundial del cólera como una emergencia de grado 3 en enero de 2023, el nivel interno más alto para emergencias en la OMS. Teniendo en cuenta el número de brotes y su expansión geográfica, junto con la escasez de vacunas y otros recursos, la OMS sigue evaluando el riesgo a nivel mundial como muy alto y el evento sigue clasificado como una emergencia de grado 3.

