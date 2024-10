En lo que va de 2024, se han reportado 439 724 casos de cólera y 3432 muertes en todo el mundo

Del 1 de enero al 29 de septiembre de 2024, se notificaron un total acumulado de 439 724 casos de cólera y 3432 muertes en todo el mundo en cinco regiones de la OMS. Aunque el número de casos en 2024 es un 16% inferior al del año pasado, el aumento del 126% en las muertes es profundamente preocupante.

El aumento de la mortalidad puede atribuirse en parte a las ubicaciones específicas de estos brotes, que incluyen zonas afectadas por conflictos donde el acceso a la atención sanitaria está gravemente comprometido, regiones que experimentan inundaciones masivas que han dañado la infraestructura crítica y áreas con instalaciones médicas inadecuadas.

Estos desafíos son particularmente pronunciados en las regiones rurales y remotas, donde las demoras en el acceso al tratamiento son comunes debido a la mala infraestructura y los recursos sanitarios limitados.

Desde el último informe, se han notificado nuevos brotes de cólera en Níger (705 casos y 17 muertes) y Tailandia (cinco casos sin muertes), lo que eleva a 30 el número total de países afectados en 2024.

Al 14 de octubre, las reservas mundiales de vacuna oral contra el cólera se habían agotado y no quedaban dosis disponibles. Aunque se espera que lleguen más dosis en las próximas semanas, esta escasez plantea importantes desafíos a las iniciativas de respuesta al brote y obstaculiza los esfuerzos para controlar la propagación de la enfermedad.

FUENTE. OMS

