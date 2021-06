EN LONDRES, Incendio y explosión en puente de ferrocarril

Un gran incendio y una explosión se produjeron este lunes 28 de junio en un puente de ferrocarril cerca de la estación de metro Elephant & Castle, en el sur de Londres, en el Reino Unido.

La estación ha sido evacuada mientras un total de 10 camiones y unos 70 efectivos se desplegaban en el lugar para extinguir el fuego, según informó la Brigada de Bomberos de Londres.

El organismo precisó que el fuego se extendió a tres unidades comerciales situadas debajo de los puentes ferroviarios de la estación, así como a cuatro autos y una cabina telefónica, informó Actualidad RT.

El incidente provocó el desvío de trenes. «Hay cierres de carreteras y se aconseja evitar el área y mantener cerradas puertas y ventanas», comunicaron los bomberos.

Las causas del incendio están siendo investigadas. La Policía señaló que «no se cree que los hechos estén relacionados con el terrorismo».

No hubo informes inmediatos de personas heridas.

EN LONDRES, Incendio y explosión en puente de ferrocarril was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias de Europa