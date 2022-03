En los Oscars 2022: Will Smith le reventó la cara a Chris Rock por ofender a su esposa Jada

En un acto sin precedentes en la historia de la televisión mundial en la actor Will Smith respondió ha un insulto lanzado a su esposa por el «comediante» Chris Rock, él (Chris), improvisando chistes malos (no sabemos porque la academia sigue errando al colocar comendiantes desfasados de la realidad a conducir algo tan importante), se refirió a Jada (esposa de Will) cómo la protagonista de una presunta segunda parte de GI Jane , película protagonizada originalmente por Demi Moore quién se rapa la cabeza en la misma para formar parte del entrenamiento de los Navy Seals.

Pero, sucede que Jada Pinkett ha sufrido los últimos años con un grave problema de Alopecia, situación que ha revelado desde 2018 en entrevistas para apaciguar las voces sobre problemas de salud peores ya que hasta el momento que decidió rapar su cabeza estuvo utilizando turbantes.

El Suceso, Will Smith golpea a Chris Rock:

Will Smith al escuchar las palabras del comediante improvisado sobre su esposa, se cansó de tener que soportar insultos y le reventó la cara con la palma de la mano, es probable que si le hubiese dado con el puño cerrado el comediante hubiese tenido que ser atendido por paramédicos y parar el show para ser reemplazado en su ejecución cómo presentador de las nominaciones y ganadores.

En el siguiente video se puede ver todo lo ocurrido:

¿Qué es la Alopecia?

De acuerdo al portal , medlineplus.gov, la Alopecia es una afección que ocasiona parches redondos de pérdida del cabello y puede llevar a la calvicie total.

Las causas, se presume que la alopecia areata es una enfermedad autoinmunitaria. Esto ocurre cuando el sistema inmunitario ataca y destruye por error los folículos pilosos sanos.

Algunas personas con esta afección tienen antecedentes familiares de alopecia. La alopecia areata se observa en hombres, mujeres y niños. En unas pocas personas, la pérdida de cabello puede ocurrir después de un evento importante en la vida como una enfermedad, un embarazo o un traumatismo.

Es importante que tener en cuenta que esta enfermedad no tiene cura hasta el momento.

Puede leer más sobre la misma en https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001450.htm

Redaccion Notiactual